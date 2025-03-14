Чинахов пропустил матч с «Вегасом» по решению тренера «Коламбуса». У него не было очков в 4 играх после травмы при «минус 6» по полезности
Егор Чинахов пропустил матч с «Вегасом» по решению тренера «Коламбуса».
Форвард «Блю Джекетс» остался в запасе и не сыграл против «Голден Найтс» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
24-летний форвард не набрал очков в 4 играх после восстановления от травмы, из-за которой пропустил более 3 месяцев. Его полезность на отрезке – «минус 6».
«У нас был отличный разговор с Чинаховым. Он пропустил несколько месяцев. Игрокам трудно не думать, что это плохо, когда они не играют.
Конечно, мы хотим, чтобы они злились из-за этого. Но нужно правильно использовать эту ситуацию. И он намерен это сделать», – сказал главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Hockey Writers
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