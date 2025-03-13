Веренски – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии ESPN, Макар и Куинн Хьюз – в топ-3
Зак Веренски – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии ESPN.
Приз вручается лучшему защитнику в регулярном чемпионате НХЛ.
ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита на «Норрис Трофи».
27-летний защитник «Коламбуса» Зак Веренски назван главным претендентом на трофей. 48% опрошенных поставили его на первое место.
В топ-3 также вошли Кэйл Макар из «Колорадо» (41%) и Куинн Хьюз из «Ванкувера».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
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