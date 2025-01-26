Ротенберг о матче с «Салаватом»: «Плешков после болезни. У нас многие болели. Серьезный грипп. Слабость и головная боль. Но это тоже часть игры. Нужно побеждать в любой ситуации»

Роман Ротенберг рассказал о состоянии здоровья игроков СКА.

25 января клуб победил «Салават Юлаев» (3:2).

– Когда вернется Марат Хайруллин?

– Мы ждем всех ребят. [В матче с «Салаватом»] мы увидели Мишу Воробьева. Он очень сильно нам помог.

Я думаю, вся команда здорово сыграла друг за друга. И помогали вратарю, и вратарь молодец. Артемий [Плешков ] после болезни. У нас многие ребята болели. И в тренерском штабе были заболевания.

Серьезный очень грипп. Сильно болит голова, такая болезненная слабость. Если кто-то болел ковидом, это даже похуже. Слабость такая и головная боль. Но это тоже часть игры. Нужно в любой ситуации выходить и побеждать. Так мы и делаем.

Слава Богу, у нас уже ребята выздоравливают. Мы не форсируем возвращение игроков, потому что это неправильно. Больные у нас не играют. Капитан наш, Саша Никишин, тоже сейчас проходит программу восстановления, как и другие ребята.

И вот еще тоже жесткая игра, кость в кость. Всегда мы учитываем факты, что у нас все ребята бьются в кровь. Вы это видели, даже Сергей Толчинский ловит шайбу лицом. Это хороший показатель для нас, что у нас все ребята будут всегда биться за команду, несмотря ни на что. В любой ситуации, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.