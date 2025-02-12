Ротенберг об идее создания департамента по защите от сотрясений по примеру НХЛ: «Это точно нужно. Я рассказывал про Линдроса, Next One получил травмы головы – теперь есть проблемы со здоровьем»

Роман Ротенберг поддержал создание департамента по защите от сотрясений мозга.

– Как вы думаете, появится ли у нас в лиге однажды департамент по борьбе с сотрясениями мозга? В НХЛ есть, туда входят 18 человек, в том числе профессора. Это очень серьезная проблема с учетом уменьшения площадок – стало больше силовой борьбы. Нужно ли в КХЛ создавать специальный департамент по защите от сотрясений мозга?

– Абсолютно точно нужно. Мы знаем последствия сотрясений. Я на пресс-конференциях рассказывал про Эрика Линдроса. Такой пример, когда один из самых талантливых игроков поколения, «Next One», как его называли, получил серьезные травмы головы – теперь есть проблемы со здоровьем. Очень серьезные. В том числе потеря памяти.

Мы должны понимать, что после хоккейной карьеры игроки должны быть здоровыми, чтобы проявлять себя в других профессиях. Может, стать тренерами, может, менеджерами. Мы обязаны защитить наших игроков, и нам нужно тоже подумать о создании специальной комиссии, чтобы не было сотрясений.

Игроки жертвуют своим здоровьем. При всем уважении к журналистам, к судьям, к менеджерам, даже к тренерам – игроки жертвуют своим здоровьем на льду. Мы обязаны все вместе их защитить. Потому что игроки – это наш основной актив, – сказал главный тренер СКА после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Динамо» (1:3).

Отметим, что сейчас на матчах НХЛ присутствуют специальные наблюдатели, которые имеют право снять игрока с матча для прохождения экспресс-тестирования на сотрясение мозга при наличии подозрений.