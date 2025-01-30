Ротенберг о том, что Никишин должен был пропустить 3 недели из-за травмы: «Я не доктор, не буду отвечать. Демидов такой же удар в голову получил сегодня, судья проигнорировал – это не хоккей»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о состоянии Александра Никишина.

23-летний защитник петербуржцев Александр Никишин не играл с 21 января после сотрясения мозга, полученного в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом » (5:2). Сообщалось , что он должен пропустить минимум три недели, но Никишин сегодня вышел на лед.

СКА обыграл «Спартак » (4:3 Б) в выездном мачте Фонбет Чемпионата КХЛ. Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов после игры.

– Оцените игру Александра Никишина, который после такой травмы отыграл больше всех сегодня.

– Непросто было, конечно, Саше. Пропустил. И это, на самом деле, тяжелая травма. Он боец, он молодой. И первый раз получил такой удар в голову.

Кстати, сегодня Иван Демидов такой же удар в голову получил. Судьи этого не заметили. Но, может быть, рядом не было судьи. Он был сконцентрирован на каких-то других моментах.

И после этого, кстати, Иван Демидов сделал эту ошибку в большинстве. После этого удара в голову. Поэтому надо этот момент обязательно посмотреть. Потому что нам Иван нужен всем, всему нашему хоккею.

А Саша – молодец, он сегодня хорошо сыграл. Ну да, может, и лучше, понятно, он наш сильнейший игрок. Поэтому в следующем матче, я думаю, он улучшит свою игру. И дай бог ему здоровья, как и всем нашим другим игрокам.

Главное, что Иван Демидов смог… Вы можете с ним, кстати, пообщаться, и Михаил тоже. Пообщайтесь с Иваном Демидовым, он вам расскажет, как он получил удар в голову.

А судья просто проигнорировал этот момент вообще. Ничего даже не сказал. Сказал, это хоккей. Ну, в моем понимании, это не хоккей.

– Еще у меня будет вопрос про Александра Никишина. Объясните, в принципе, эту ситуацию. Клуб объявил, что у Александра сотрясение мозга. Лига после этого официально сообщила, что при...

– Я не доктор, понимаете? Давайте доктора позовем сюда. Я не доктор. Что лига объявила?

– Лига объявила, что при сотрясении мозга...

– У нас есть доктор. Я не буду отвечать на этот вопрос. У нас есть доктор. Давайте его позовем сюда. Я не буду отвечать на этот вопрос, – сказал главный тренер Роман Ротенберг.