Ротенберг о том, что Никишин должен был пропустить 3 недели из-за травмы: «Я не доктор, не буду отвечать. Демидов такой же удар в голову получил сегодня, судья проигнорировал – это не хоккей»
23-летний защитник петербуржцев Александр Никишин не играл с 21 января после сотрясения мозга, полученного в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2). Сообщалось, что он должен пропустить минимум три недели, но Никишин сегодня вышел на лед.
СКА обыграл «Спартак» (4:3 Б) в выездном мачте Фонбет Чемпионата КХЛ. Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов после игры.
– Оцените игру Александра Никишина, который после такой травмы отыграл больше всех сегодня.
– Непросто было, конечно, Саше. Пропустил. И это, на самом деле, тяжелая травма. Он боец, он молодой. И первый раз получил такой удар в голову.
Кстати, сегодня Иван Демидов такой же удар в голову получил. Судьи этого не заметили. Но, может быть, рядом не было судьи. Он был сконцентрирован на каких-то других моментах.
И после этого, кстати, Иван Демидов сделал эту ошибку в большинстве. После этого удара в голову. Поэтому надо этот момент обязательно посмотреть. Потому что нам Иван нужен всем, всему нашему хоккею.
А Саша – молодец, он сегодня хорошо сыграл. Ну да, может, и лучше, понятно, он наш сильнейший игрок. Поэтому в следующем матче, я думаю, он улучшит свою игру. И дай бог ему здоровья, как и всем нашим другим игрокам.
Главное, что Иван Демидов смог… Вы можете с ним, кстати, пообщаться, и Михаил тоже. Пообщайтесь с Иваном Демидовым, он вам расскажет, как он получил удар в голову.
А судья просто проигнорировал этот момент вообще. Ничего даже не сказал. Сказал, это хоккей. Ну, в моем понимании, это не хоккей.
– Еще у меня будет вопрос про Александра Никишина. Объясните, в принципе, эту ситуацию. Клуб объявил, что у Александра сотрясение мозга. Лига после этого официально сообщила, что при...
– Я не доктор, понимаете? Давайте доктора позовем сюда. Я не доктор. Что лига объявила?
– Лига объявила, что при сотрясении мозга...
– У нас есть доктор. Я не буду отвечать на этот вопрос. У нас есть доктор. Давайте его позовем сюда. Я не буду отвечать на этот вопрос, – сказал главный тренер Роман Ротенберг.
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