Сорокин о том, что на него записали забитый гол в матче НХЛ: «Если бы бросил по воротам, эмоции были бы другими. А тут просто удача, до этого был хороший сэйв»
Илья Сорокин высказался о том, что на него записали забитый гол в матче НХЛ.
Вратарь «Айлендерс» был назван автором гола в в ворота «Нэшвилла» (7:4) на 60-й минуте игры.
Форвард «Предаторс» Стивен Стэмкос отправил шайбу в пустые ворота своей команды, гол записали на вратаря «Айлендерс».
«Если бы я бросил по воротам, эмоции были бы другими. А тут просто удача, до этого был хороший сэйв.
Помню, что коснулся шайбы, но не был уверен, что оказался последним из наших игроков», – сказал Сорокин.
Русский вратарь забил гол в НХЛ – второй раз в истории! Он даже не бросал по воротам
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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