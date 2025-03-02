Сорокин о том, что на него записали забитый гол в матче НХЛ: «Если бы бросил по воротам, эмоции были бы другими. А тут просто удача, до этого был хороший сэйв»

Илья Сорокин высказался о том, что на него записали забитый гол в матче НХЛ.

Вратарь «Айлендерс» был назван автором гола в в ворота «Нэшвилла » (7:4) на 60-й минуте игры.

Форвард «Предаторс» Стивен Стэмкос отправил шайбу в пустые ворота своей команды, гол записали на вратаря «Айлендерс ».

«Если бы я бросил по воротам, эмоции были бы другими. А тут просто удача, до этого был хороший сэйв.

Помню, что коснулся шайбы, но не был уверен, что оказался последним из наших игроков», – сказал Сорокин .

Русский вратарь забил гол в НХЛ – второй раз в истории! Он даже не бросал по воротам