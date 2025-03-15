Мичков о погоне Овечкина за Гретцки: «Большая честь зайти в НХЛ, когда он бьет такое достижение.Приятно играть против таких игроков, как Алекс»

Матвей Мичков высказался о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забить еще 9 шайб, чтобы побить рекорд.

«Всегда приятно играть против таких игроков, как Алекс. Для меня большая честь зайти в лигу, когда он бьет такое достижение.

Дай бог, чтобы он побил [рекорд] в этом сезоне. Все этого ждут, и это большая честь не только для игроков, но и для лиги тоже», – сказал нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков .