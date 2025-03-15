Мичков о погоне Овечкина за Гретцки: «Большая честь зайти в НХЛ, когда он бьет такое достижение.Приятно играть против таких игроков, как Алекс»
Матвей Мичков высказался о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забить еще 9 шайб, чтобы побить рекорд.
«Всегда приятно играть против таких игроков, как Алекс. Для меня большая честь зайти в лигу, когда он бьет такое достижение.
Дай бог, чтобы он побил [рекорд] в этом сезоне. Все этого ждут, и это большая честь не только для игроков, но и для лиги тоже», – сказал нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Филадельфии» в YouTube
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости