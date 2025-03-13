Хатсон набрал 51-е очко в сезоне и лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. Селебрини идет 2-м с 48 баллами, Мичков – 3-й с 47

Лэйн Хатсон набрал 51-е очко в сезоне НХЛ.

Защитник «Монреаля » сделал 2 передачи в матче против «Сиэтла» (4:5 ОТ).

Теперь на счету 21-летнего Лэйна Хатсона 51 (4+47) балл в 65 играх сезона при полезности «-14».

Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ . Второе место занимает форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини (48 очков), третье – нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков (47).