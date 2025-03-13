Хатсон набрал 51-е очко в сезоне и лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. Селебрини идет 2-м с 48 баллами, Мичков – 3-й с 47
Лэйн Хатсон набрал 51-е очко в сезоне НХЛ.
Защитник «Монреаля» сделал 2 передачи в матче против «Сиэтла» (4:5 ОТ).
Теперь на счету 21-летнего Лэйна Хатсона 51 (4+47) балл в 65 играх сезона при полезности «-14».
Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. Второе место занимает форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (48 очков), третье – нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков (47).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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