Хатсон – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии The Athletic, Вульф – 2-й, Селебрини – 3-й, Мичков – 4-й
Лэйн Хатсон – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии The Athletic.
Приз вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Журналисты The Athletic Скотт Уиллер и Харман Дайал составили топ-5 претендентов «Колдер Трофи» в сезоне-2024/25.
1. Лэйн Хатсон («Монреаль»)
2. Дастин Вульф («Калгари»)
3. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»)
4. Матвей Мичков («Филадельфия»)
5. Логан Станковен («Каролина»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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