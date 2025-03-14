Мичков забил буллит в серии с «Тампой», но остался без очков в 3-й игре подряд. У него 4 броска в створ, 4 промаха, 2 потери и «минус 1» за 19:49

Матвей Мичков забил буллит в серии с «Тампой».

Форвард «Филадельфии» помог своей команде обыграть «Лайтнинг » (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ , реализовав попытку в послематчевой серии бросков.

В игре 20-летний россиянин остался без очков – в 3-й раз подряд (при полезности на отрезке «минус 6»).

Всего в текущем сезоне у него 47 (20+27) баллов в 65 играх при полезности «минус 16» и среднем времени на льду 16:14.

Сегодня Мичков (19:49, 3:21 – в большинстве, полезность «минус 1») 4 раза бросил в створ и 4 раза промахнулся. Также он применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.