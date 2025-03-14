Тренер «Трактора» Рише о 5:4 с «Авангардом»: «Все наши игроки были лучшими, были готовы пожертвовать собой. Пообщались с Гру перед выездом на арену, во время матча Бен не был на связи»

Тренер «Трактора» отметил самоотверженную игру хоккеистов в матче с «Авангардом».

«Трактор» обыграл омский клуб со счетом 5:4. Главный тренер челябинцев Бенуа Гру пропустил матч с из-за болезни, командой руководил Рафаэль Рише.

– Абсолютно все игроки нашей команды были лучшими, были готовы собой пожертвовать, обращали внимание на детали и выдали замечательный матч.

– Как общались во время матча с Гру?

– Утром у нас было собрание, где мы детально обсудили план на матч, перед выездом на арену также пообщались с Гру, но во время матча Бен не был с нами на связи.

– Вы стали самым молодым тренером команды в истории КХЛ.

– Это большая честь, я знал об этом еще до игры. Мы бы, конечно, предпочли увидеть Гру на скамейке. Но все равно рад этому факту.

– Вернется ли Гру в следующем матче?

– Пока не могу ответить на этот вопрос, мы это еще не обсуждали это с ним.

– Почему отсутствовал Дэй, это связано с удалением в прошлом матче?

– Его отсутствие никак не связано с удалением, у этого решения была другая причина.

– Как отреагировали на эпизод, когда шайба влетела в ваши ворота на отложенном штрафе?

– Я не скажу, что это вылилось в негатив. Мы придерживались нашей игры.

– Во втором периоде «Авангард» много удалялся, с чем это связано?

– Мы ничего не меняли. В матче был серьезный накал, – сказал тренер челябинского «Трактора » Рафаэль Рише.

«Трактор» прервал 12-матчевую победную серию «Авангарда». Клуб из Челябинска выиграл 5 из 6 последних игр