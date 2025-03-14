«Жаль, что «Оскары» уже раздали». «Трактор» об удалении Телегина за подножку против Прохоркина
«Трактор» отреагировал на падение Николая Прохоркина в матче КХЛ.
Клуб из Челябинска играет против «Авангарда» (4:2, 2-й перерыв) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На 20-й минуте игры защитник «Трактора» Сергей Телегин получил 2 минуты штрафа за подножку против форварда омичей Николая Прохоркина.
Команда из Челябинска опубликовала видео с падением Прохоркина.
«Жаль, что «Оскары» уже раздали», – подписал ролик «Трактор».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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