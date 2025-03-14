«Жаль, что «Оскары» уже раздали». «Трактор» об удалении Телегина за подножку против Прохоркина

«Трактор» отреагировал на падение Николая Прохоркина в матче КХЛ.

Клуб из Челябинска играет против «Авангарда » (4:2, 2-й перерыв) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 20-й минуте игры защитник «Трактора » Сергей Телегин получил 2 минуты штрафа за подножку против форварда омичей Николая Прохоркина .

Команда из Челябинска опубликовала видео с падением Прохоркина.

«Жаль, что «Оскары» уже раздали», – подписал ролик «Трактор».