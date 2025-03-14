Кравцов забил 100-й гол в КХЛ. У форварда «Трактора» 189 очков в 347 матчах в лиге с учетом плей-офф
Виталий Кравцов достиг отметки 100 шайб в КХЛ.
Нападающий «Трактора» забил гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:2, 3-й период).
Теперь на счету Виталия Кравцова 55 (27+28) очков в 65 играх сезона-2024/25.
Всего он набрал 189 (100+89) баллов в 347 матчах в лиге с учетом плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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