Кравцов забил 100-й гол в КХЛ. У форварда «Трактора» 189 очков в 347 матчах в лиге с учетом плей-офф

Виталий Кравцов достиг отметки 100 шайб в КХЛ.

Нападающий «Трактора » забил гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:2, 3-й период).

Теперь на счету Виталия Кравцова 55 (27+28) очков в 65 играх сезона-2024/25.

Всего он набрал 189 (100+89) баллов в 347 матчах в лиге с учетом плей-офф.