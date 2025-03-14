Кирилл Сафронов о СКА: «Надо зацепиться за игру, показанную в последних матчах. Главное – надежность вратарей и обороны, меньше удалений, так можно подходить к плей-офф»
– Может ли СКА набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах регулярки?
– Соперники все сильные. «Сочи» не попал в плей-офф, но в этом сезоне сочинцы обыгрывали сильные команды. Вообще нынешний чемпионат непредсказуемый, сложно делать прогнозы.
СКА надо зацепиться за ту игру, которую команда показывает в последних матчах. Главное, чтобы была надежная игра в обороне, хорошая игра вратарей, как можно меньше удалений, а также реализация моментов.
Сейчас Толчинский здорово выглядит, Грицюк вернулся после травмы. Бардаков должен скоро вернуться. Да, Демидов пока в тени, но он талантливый хоккеист.
СКА надо показывать тот хоккей, который был в последних матчах. И вот с таким хоккеем подходить уже к плей-офф, – сказал бывший защитник петербургского клуба Кирилл Сафронов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий