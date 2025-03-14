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  • Кирилл Сафронов о СКА: «Надо зацепиться за игру, показанную в последних матчах. Главное – надежность вратарей и обороны, меньше удалений, так можно подходить к плей-офф»
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Кирилл Сафронов о СКА: «Надо зацепиться за игру, показанную в последних матчах. Главное – надежность вратарей и обороны, меньше удалений, так можно подходить к плей-офф»

Кирилл Сафронов порассуждал о том, что можно улучшить в игре СКА.

– Может ли СКА набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах регулярки?

– Соперники все сильные. «Сочи» не попал в плей-офф, но в этом сезоне сочинцы обыгрывали сильные команды. Вообще нынешний чемпионат непредсказуемый, сложно делать прогнозы.

СКА надо зацепиться за ту игру, которую команда показывает в последних матчах. Главное, чтобы была надежная игра в обороне, хорошая игра вратарей, как можно меньше удалений, а также реализация моментов. 

Сейчас Толчинский здорово выглядит, Грицюк вернулся после травмы. Бардаков должен скоро вернуться. Да, Демидов пока в тени, но он талантливый хоккеист.

СКА надо показывать тот хоккей, который был в последних матчах. И вот с таким хоккеем подходить уже к плей-офф, – сказал бывший защитник петербургского клуба Кирилл Сафронов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoКХЛ
logoЗахар Бардаков
logoСергей Толчинский
logoСКА
logoАрсений Грицюк
logoКирилл Сафронов
logoКубок Гагарина
logoИван Демидов
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