  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кирилл Сафронов о 3 победах СКА кряду: «Стали играть более системно, меньше удаляться, подтянули защиту. Финишировать в топ-4 непросто, но возможно»
2

Кирилл Сафронов о 3 победах СКА кряду: «Стали играть более системно, меньше удаляться, подтянули защиту. Финишировать в топ-4 непросто, но возможно»

Кирилл Сафронов считает, что СКА стал играть более системно в последних матчах.

Петербургский клуб одержал 3 победы подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и на данный момент занимает 6-е место в таблице Западной конференции. 

– Какие изменения произошли в игре СКА? Что позволило команде выйти на победный путь?

– Армейцы стали лучше играть в обороне, подтянули те моменты, которые у них не получались. В целом СКА играет более собрано, системно. Стали меньше удаляться. Это привело к тому, что появился результат. 

Я читал комментарии игроков, где они говорят, что игра с ЦСКА стала переломной. Победа СКА в овертайме в той игре придала игрокам команды сил. И сейчас победная серия продолжается.

– Можно ли сказать, что Егор Заврагин начнет плей-офф первым номером СКА?

– Про вратарей вообще неэтично рассуждать. Голкиперы у СКА в целом одинакового уровня, на мой взгляд, достаточно высокого. Посмотрим, кто будет первым номеров в плей-офф.

Пару недель назад говорили про Плешкова, сейчас Заврагин хорошо играет. Увидим в первом раунде плей-офф, кто будет защищать ворота.

– СКА шестой на Западе. Важно ли для армейцев финишировать в топ-4, чтобы начать первый раунд плей-офф дома?

– Преимущество своей площадки важно для всех команд. Свои болельщики, да и дома комфортнее играть. СКА будет непросто финишировать в четверке, но это вполне возможно, – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoКубок Гагарина
logoКирилл Сафронов
logoСКА
logoКХЛ
logoАртемий Плешков
logoЦСКА
logoЕгор Заврагин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаврилов о СКА: «Выступление в Кубке Гагарина будет сильно зависеть от вратаря. В плей-офф сыграет Плешков, думаю. Как говорил Захаркин: «У него пандус повыше»
8сегодня, 16:57
Артюхин об обороне СКА: «Надо играть как с ЦСКА – отрабатывать должна вся пятерка. Для успеха в плей-офф необходимо так действовать на постоянной основе»
19 марта, 20:59
Соркин о том, будет ли у СКА преимущество перед ЦСКА в плей-офф: «Счет в серии начинается с 0-0. Встречи в регулярке ни на что в Кубке Гагарина не влияют»
19 марта, 14:45
Главные новости
Овечкин о Селянне: «Легенда. Мне повезло играть против ребят, которые были суперзвездами в то время»
118 минут назад
НХЛ. «Детройт» примет «Баффало», «Калгари» против «Ванкувера», «Юта» сыграет с «Анахаймом», «Сиэтл» – «Монреаль»
736 минут назад
Генменеджер «Трактора» после 2:6 от «Ак Барса»: «Многие судьи не соответствуют уровню КХЛ. Заметна тенденция: нам дают удаления, в аналогичных эпизодах у соперников свисток молчит»
437 минут назад
У Галимова, Барабанова, Яшкина и Семенова по 50+ очков – впервые в истории «Ак Барса» 4 игрока достигли этой отметки в одной регулярке
51 минуту назад
Александр Кожевников: «Березкин – самый ценный игрок в КХЛ для меня. В НХЛ он раскроется, когда будет свобода, в «Локомотиве» он играет по заданию»
3сегодня, 20:00
Гру о 2:6: «Ак Барс» заслужил победу, а «Трактор» заслужил 6 пропущенных шайб. Фукале хорошо провел первый период, если бы не он, мы бы пропустили гораздо больше»
2сегодня, 19:23
«Ак Барс» прервал серию «Трактора» из 4 побед подряд. Команда Гатиятулина идет 4-й на Востоке
14сегодня, 18:37
КХЛ. «Металлург» победил ЦСКА, «Спартак» обыграл «Ладу», «Ак Барс» забросил 6 шайб «Трактору»
200сегодня, 18:26
Галимов забросил 35-ю шайбу в сезоне и побил рекорд Зарипова по голам за «Ак Барс» в одной регулярке КХЛ
7сегодня, 18:23
Порядин об Овечкине: «Саша – великий. Если все мои голы на тренировках посчитать – их будет меньше, чем у него в НХЛ»
2сегодня, 17:56
Ко всем новостям
Последние новости
Зубов о 2:4 от «Спартака»: «Лада» вторую игру пропускает голы в начале, пацанам тяжело входить в игру. Две шайбы отыграли, могли еще забивать»
сегодня, 20:15
Гатиятулин о 6:2 с «Трактором»: «Ак Барс» продолжает играть в хоккей, который приносит результат. Ломаем стену, выходим из шторма, кураж всегда необходим»
сегодня, 19:50
Щитов о Ничушкине: «Желаю, чтобы черная полоса осталась позади. Валерий – классный игрок, что и доказывает на льду»
сегодня, 19:10
Жамнов о 4:2 с «Ладой»: «Не лучшая игра «Спартака», в концовке потеряли концентрацию. Есть вопросы по поводу некоторых удалений»
1сегодня, 18:58
Рыбин о том, что у Овечкина много шайб в пустые ворота: «Глупости. Рекорд есть рекорд, независимо от того, как забиты голы»
1сегодня, 18:49
Разин о 4:2 с ЦСКА: «Металлург» сыграл не на максимум, но близко к тому, нам очки нужны как воздух. У Михайлиса зуб на Воробьева, может, не знаю»
5сегодня, 18:06
Воробьев о 2:4 от «Металлурга»: «ЦСКА наткнулся на здорово играющего Набокова. Мы сделали на одну ошибку больше, соперник лучше реализовал моменты»
5сегодня, 17:45
Крикунов о КХЛ: «Локомотив» выделяется, прет как настоящий локомотив, остальные команды бросает из стороны в сторону»
3сегодня, 15:59
Счетчик в виде шайбы с отсчетом голов Овечкина до рекорда Гретцки установили в Москве
12сегодня, 15:45
Агент Овечкина о «Динамо»: «Саша еще не принял никакого решения. Но это его родной клуб, всегда в его сердце. О продолжении карьеры говорить пока преждевременно»
2сегодня, 14:58