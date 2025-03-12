Кирилл Сафронов о 3 победах СКА кряду: «Стали играть более системно, меньше удаляться, подтянули защиту. Финишировать в топ-4 непросто, но возможно»

Кирилл Сафронов считает, что СКА стал играть более системно в последних матчах.

Петербургский клуб одержал 3 победы подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и на данный момент занимает 6-е место в таблице Западной конференции.

– Какие изменения произошли в игре СКА? Что позволило команде выйти на победный путь?

– Армейцы стали лучше играть в обороне, подтянули те моменты, которые у них не получались. В целом СКА играет более собрано, системно. Стали меньше удаляться. Это привело к тому, что появился результат.

Я читал комментарии игроков, где они говорят, что игра с ЦСКА стала переломной. Победа СКА в овертайме в той игре придала игрокам команды сил. И сейчас победная серия продолжается.

– Можно ли сказать, что Егор Заврагин начнет плей-офф первым номером СКА?

– Про вратарей вообще неэтично рассуждать. Голкиперы у СКА в целом одинакового уровня, на мой взгляд, достаточно высокого. Посмотрим, кто будет первым номеров в плей-офф.

Пару недель назад говорили про Плешкова , сейчас Заврагин хорошо играет. Увидим в первом раунде плей-офф, кто будет защищать ворота.

– СКА шестой на Западе. Важно ли для армейцев финишировать в топ-4, чтобы начать первый раунд плей-офф дома?

– Преимущество своей площадки важно для всех команд. Свои болельщики, да и дома комфортнее играть. СКА будет непросто финишировать в четверке, но это вполне возможно, – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.