Кирилл Сафронов о 3 победах СКА кряду: «Стали играть более системно, меньше удаляться, подтянули защиту. Финишировать в топ-4 непросто, но возможно»
Петербургский клуб одержал 3 победы подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и на данный момент занимает 6-е место в таблице Западной конференции.
– Какие изменения произошли в игре СКА? Что позволило команде выйти на победный путь?
– Армейцы стали лучше играть в обороне, подтянули те моменты, которые у них не получались. В целом СКА играет более собрано, системно. Стали меньше удаляться. Это привело к тому, что появился результат.
Я читал комментарии игроков, где они говорят, что игра с ЦСКА стала переломной. Победа СКА в овертайме в той игре придала игрокам команды сил. И сейчас победная серия продолжается.
– Можно ли сказать, что Егор Заврагин начнет плей-офф первым номером СКА?
– Про вратарей вообще неэтично рассуждать. Голкиперы у СКА в целом одинакового уровня, на мой взгляд, достаточно высокого. Посмотрим, кто будет первым номеров в плей-офф.
Пару недель назад говорили про Плешкова, сейчас Заврагин хорошо играет. Увидим в первом раунде плей-офф, кто будет защищать ворота.
– СКА шестой на Западе. Важно ли для армейцев финишировать в топ-4, чтобы начать первый раунд плей-офф дома?
– Преимущество своей площадки важно для всех команд. Свои болельщики, да и дома комфортнее играть. СКА будет непросто финишировать в четверке, но это вполне возможно, – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий