Кирилл Сафронов: «Кузнецов – один из лучших игроков КХЛ. СКА сильнее, когда он в составе. Болельщикам хочется вновь увидеть его на льду»
32-летний форвард армейцев находится в списке травмированных из-за второго в этом сезоне сотрясения мозга. В текущем Фонбет чемпионате КХЛ у Кузнецова 37 (12+25) очков в 38 матчах.
– Сильно не хватает СКА Кузнецова? Или уже привыкли без него армейцы играть?
– Я считаю Кузнецова одним из лучших игроков КХЛ. Уверен, СКА сильнее, когда он в составе команды.
– Найдется ли место Кузнецову в составе команды? Сейчас, кажется, у армейцев уже есть хорошо наигранные сочетания?
– Уверен, что место для Кузнецова в составе есть. Евгений может в любом звене сыграть. Большую часть сезона успешно Кузнецов играл в звене с Демидовым.
Болельщикам СКА тоже очень хочется вновь увидеть Кузнецова на льду, – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.
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