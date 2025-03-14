Макдэвид набрал 60 ассистов в 9-м подряд сезоне – рекорд НХЛ в XXI веке. У Гретцки было 13 чемпионатов кряду с 60+ передачами

Коннор Макдэвид сделал 60 ассистов в 9-м подряд сезоне НХЛ.

Форвард «Эдмонтона » отметился 2 результативными передачами в выездном матче против «Нью-Джерси » (2:3).

Таким образом, на счету Макдэвида стало 84 (24+60) очков в 59 матчах регулярки. Он набрал 60 ассистов в 9-м подряд сезоне НХЛ – это рекорд в XXI веке.

Единственный игрок, на счету которого больше сезонов подряд с 60+ результативных передач – Уэйн Гретцки . Он достигал этой отметки в 13 чемпионатах кряду с 1979 по 1992 год.