Макдэвид набрал 60 ассистов в 9-м подряд сезоне – рекорд НХЛ в XXI веке. У Гретцки было 13 чемпионатов кряду с 60+ передачами
Коннор Макдэвид сделал 60 ассистов в 9-м подряд сезоне НХЛ.
Форвард «Эдмонтона» отметился 2 результативными передачами в выездном матче против «Нью-Джерси» (2:3).
Таким образом, на счету Макдэвида стало 84 (24+60) очков в 59 матчах регулярки. Он набрал 60 ассистов в 9-м подряд сезоне НХЛ – это рекорд в XXI веке.
Единственный игрок, на счету которого больше сезонов подряд с 60+ результативных передач – Уэйн Гретцки. Он достигал этой отметки в 13 чемпионатах кряду с 1979 по 1992 год.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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