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  • Макдэвид набрал 60 ассистов в 9-м подряд сезоне – рекорд НХЛ в XXI веке. У Гретцки было 13 чемпионатов кряду с 60+ передачами
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Макдэвид набрал 60 ассистов в 9-м подряд сезоне – рекорд НХЛ в XXI веке. У Гретцки было 13 чемпионатов кряду с 60+ передачами

Коннор Макдэвид сделал 60 ассистов в 9-м подряд сезоне НХЛ.

Форвард «Эдмонтона» отметился 2 результативными передачами в выездном матче против «Нью-Джерси» (2:3). 

Таким образом, на счету Макдэвида стало 84 (24+60) очков в 59 матчах регулярки. Он набрал 60 ассистов в 9-м подряд сезоне НХЛ – это рекорд в XXI веке. 

Единственный игрок, на счету которого больше сезонов подряд с 60+ результативных передач – Уэйн Гретцки. Он достигал этой отметки в 13 чемпионатах кряду с 1979 по 1992 год.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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