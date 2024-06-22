Драйзайтль вышел на 6-е место по передачам в плей-офф НХЛ в истории «Эдмонтона»

Леон Драйзайтль вышел на 6-е место по передачам в плей-офф в истории «Эдмонтона».

Нападающий «Ойлерс» набрал 1 (0+1) балл в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:1, 3-3).

Теперь на счету 108 (41+67) очков в 73 играх в плей-офф в карьере.

Он повторил достижение Пола Коффи (67 ассистов), разделив с ним 6-е место по передачам в плей-офф в истории « ».

5-е место занимает (80). Рекордсмен – (171).

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