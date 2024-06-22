Драйзайтль вышел на 6-е место по передачам в плей-офф НХЛ в истории «Эдмонтона»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Пол Коффи Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль вышел на 6-е место по передачам в плей-офф в истории «Эдмонтона».

Нападающий «Ойлерс» набрал 1 (0+1) балл в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:1, 3-3).

Теперь на счету Леона Драйзайтля 108 (41+67) очков в 73 играх в плей-офф НХЛ в карьере.

Он повторил достижение Пола Коффи (67 ассистов), разделив с ним 6-е место по передачам в плей-офф в истории «Эдмонтона».

5-е место занимает Коннор Макдэвид (80). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (171). 

«Ойлерс» прожили три матча как один. В глазах – пожар, педаль газа – в пол

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!

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3 комментария
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Видимо с травмой играет , ожидал от него чуть больше в финальной серии , может на 7 игру запал придержал…
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Ответ Cosstigan
Видимо с травмой играет , ожидал от него чуть больше в финальной серии , может на 7 игру запал придержал…
Надеюсь, что прорвет его в 7 игре✊🏻
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Соберись, тряпка! За передачи Кубок не дают!
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