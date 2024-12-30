Макдэвид разделил с Мессье 3-е место по очкам в истории «Эдмонтона» – 1034. Больше только у Гретцки и Курри
Коннор Макдэвид вышел на 3-е место по очкам в истории «Эдмонтона».
Нападающий «Ойлерс» сделал 2 передачи в матче НХЛ против «Анахайма» (3:5).
Теперь на счету Коннора Макдэвида 1034 (350+684) очка в 678 играх в регулярках.
Он повторил достижение Марка Мессье (1034 балла в 851 матче за «Ойлерс»), разделив с ним 3-е место по очкам в истории «Эдмонтона».
2-е место занимает Яри Курри (1043 балла в 754 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (1669 очков в 696 матчах).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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