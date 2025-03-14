Гавриков набрал очки в 3 матчах подряд. У защитника «Лос-Анджелеса» 4+20 и «плюс 14» в 64 играх
Владислав Гавриков набрал очки в 3 подряд матчах регулярного чемпионата НХЛ.
29-летний защитник «Лос-Анджелеса» отметился результативной передачей в домашнем матче против «Вашингтона» (3:0).
Таким образом, на счету Гаврикова стало 24 (4+20) очка в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 14».
С подробной статистикой россиянина можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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