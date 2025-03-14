Гавриков набрал очки в 3 матчах подряд. У защитника «Лос-Анджелеса» 4+20 и «плюс 14» в 64 играх

Владислав Гавриков набрал очки в 3 подряд матчах регулярного чемпионата НХЛ.

29-летний защитник «Лос-Анджелеса » отметился результативной передачей в домашнем матче против «Вашингтона » (3:0).

Таким образом, на счету Гаврикова стало 24 (4+20) очка в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 14».

С подробной статистикой россиянина можно ознакомиться здесь .