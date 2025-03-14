Овечкин против «Кингс»: 2-й подряд матч без голов, 0 бросков в створ, 1 мимо и 2 потери за 18:37 при 8:41 в большинстве
Александр Овечкин не забил во 2-м матче подряд.
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (0:3).
В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 53 (33+20) очка в 50 играх в сезоне при полезности «+18».
За карьеру в рамках регулярок – 1603 (886+717) балла в 1476 играх. Александр занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая по числу заброшенных шайб лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).
Сегодня Овечкин (18:37, 8:41 – в большинстве, нейтральная полезность) остался без бросков в створ (1 – мимо, еще 2 броска были заблокированы) и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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