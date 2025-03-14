Карбери о том, что Овечкин не бросал в створ в матче с «Лос-Анджелесом»: «В большинстве он вряд ли хоть раз коснулся шайбы. У «Вашингтона» были проблемы со входом в зону»

Тренер «Вашингтона» высказался о том, что Александр Овечкин остался без бросков.

39-летний капитан «Вашингтона » ни разу не бросил в створ в матче с «Лос-Анджелесом» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ, хотя отыграл около 9 минут в большинстве.

«В большинстве у нас сразу же начались проблемы со входом в зону. Когда нам все же это удавалось, то подводило исполнение. Он вряд ли хоть раз коснулся шайбы в большинстве, не говоря уже о попытках броска. В равных составах мы просто застревали в их защитных порядках.

Позже я проанализирую наши моменты и углублюсь в цифры. Но я думаю, что сегодня у нас был самый низкий показатель ожидаемых голов во всем сезоне. Sportlogiq дает нам 0,79 гола в этой игре – это худший показатель в сезоне, насколько я понимаю», – сказал Спенсер Карбери .

Овечкин остался без бросков в створ во 2-й раз в этом сезоне – в матче с «Лос-Анджелесом». За карьеру в НХЛ у него 24 таких игры в регулярках – из 1476 всего