Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «Шансы побить рекорд в этом сезоне есть. Сегодня Саше осталось забить девять, через матч уже может быть шесть»

Вячеслав Фетисов оценил, как скоро Александр Овечкин может побить рекорд Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Впереди у Овечкина 16 матчей, чтобы забить девять шайб. Темп – примерно одна шайба за две игры. Справится?

– Статистика – такая вещь, нельзя на нее всегда опираться. На Западном побережье свой хоккей. Если сегодня Саше осталось забить девять, то через матч уже может быть шесть.

Сильно поможет, если он забьет сразу несколько шайб в отдельно взятой игре. Давайте не будем зацикливаться на том, что сейчас у Овечкина несколько матчей без заброшенных шайб.

Все знают, как играет «Вашингтон». Там командная игра не идет в ущерб голам Саши. Он продолжает играть на хорошем уровне. Понятно, что все переживают, следят за рекордом.

Наверняка и у него в голове тоже это есть. Шансы побить рекорд в этом сезоне есть, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Овечкин остался без бросков в створ во 2-й раз в этом сезоне – в матче с «Лос-Анджелесом». За карьеру в НХЛ у него 24 таких игры в регулярках – из 1476 всего