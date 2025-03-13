Заварухин о 2:1 с «Торпедо»: «Автомобилист» с первой победой на новой арене! Мы потеряли много игроков после матча с ЦСКА, спасибо парням: кто‑то выходил после лечения, таблеток»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Торпедо».

Екатеринбургский клуб одержал победу со счетом 2:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Тяжелый, напряженный матч. «Торпедо » – быстрая и молодая команда. Много борьбы, много стыков сегодня было. Бригады меньшинства здорово сыграли, блокировали броски. Не бросили играть, до конца выполняли установку.

Здорово, что в концовке свой момент реализовали, хотя до этого другой был момент. Поздравляю ребят с трудовой победой, которая стала первой на этом стадионе.

– Сразу несколько игроков у вас не вышли на лед сегодня. Обстоятельства, вызванные вирусом?

– Мы потеряли некоторых хоккеистов после матча с ЦСКА, плюс – да, есть определенная проблема. Спасибо парням: кто‑то выходил после лечения и таблеток, не очень легкой ночи для них.

Были определенные обстоятельства, из‑за которых сегодня был такой состав, – заявил Николай Заварухин .