«Автомобилист» прервал серию из 4 поражений подряд, обыграв «Торпедо». Команда Заварухина – 4-я на Востоке
«Автомобилист» прервал серию из 4 подряд поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Николая Заварухина обыграла «Торпедо» со счетом 2:1 в домашнем матче. Это второй матч екатеринбургского клуба на «УГМК-Арене» и первая победа.
Таким образом, «Автомобилист» набрал 83 очка после 64 матчей и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.
«Торпедо» проиграло 6 из 10 последних матчей. Команда тренера Игоря Ларионова идет 8-й на Западе с 70 баллами после 65 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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