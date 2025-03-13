«Автомобилист» прервал серию из 4 поражений подряд, обыграв «Торпедо». Команда Заварухина – 4-я на Востоке

«Автомобилист» прервал серию из 4 подряд поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Николая Заварухина обыграла «Торпедо» со счетом 2:1 в домашнем матче. Это второй матч екатеринбургского клуба на «УГМК-Арене» и первая победа.

Таким образом, «Автомобилист » набрал 83 очка после 64 матчей и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.

«Торпедо » проиграло 6 из 10 последних матчей. Команда тренера Игоря Ларионова идет 8-й на Западе с 70 баллами после 65 игр.