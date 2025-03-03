Заварухин про 1:4: «Автомобилисту» надо активнее лезть на ворота, реализация на низком уровне. У «Динамо» 24 блокированных броска, у нас – 11»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Динамо».

Екатеринбургский клуб проиграл выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:4.

– Знали, что «Динамо » мощно начинает первый период. Мы создали хорошие моменты в первые пять минут, но не реализовали их. В хоккее есть такой закон: «Не забиваешь ты, забивают тебе».

Дальше мы пропустили два гола и недоработали в этих моментах в своей зоне. Во втором периоде 20 бросков, но здорово сыграл вратарь соперника.

В третьем периоде были лишние передачи при завершении. Старались вытащить матч, но реализация была на низком уровне.

– Верите ли вы в такое понятие, как неудобный соперник?

– Конечно, в спорте есть такое. Не скажу, что «Динамо» прям совсем неудобный соперник. Были неплохие игры с этой командой. Но это спорт.

Если есть стопроцентные моменты, надо забивать. У них было 24 блокированных броска, у нас – 11. «Динамо» здорово блокировало броски. Нам надо активнее лезть на ворота.

– Зюзин все чаще попадает в заявку. У вас изменился подход к вратарям или причина в травмах основных голкиперов?

– Скорее повреждения и недомогания. Я считаю, что он немного сыроват для КХЛ, – сказал Заварухин .