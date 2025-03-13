Петербург и Омск – в лидерах по числу подписчиков в соцсетях КХЛ при низкой вовлеченности. Нижний Новгород – лучший по вовлеченности аудитории

В Санкт-Петербурге и Омске больше всего подписчиков соцсетей КХЛ.

Спортс ’’ составил рейтинг хоккейных городов России. Одной из частей исследования была оценка размера аудитории из разных городов в соцсетях КХЛ и ВХЛ, а также вовлеченность подписчиков.

Санкт-Петербург (442 тысячи подписчиков) и Омск (292 тысячи) – в лидерах по суммарной аудитории в соцсетях, но имеют аномально маленькую вовлеченность (реакции относительно подписчиков) – 0,71% и 0,81% соответственно.

С ростом подписчиков держать уровень вовлеченности (Er) сложнее – поэтому в лидерах есть клубы со средней («Северсталь » с 85,1 тысячи) или небольшой аудиторией («Куньлунь » с 7,2 тысячи).

Однако у Нижнего Новгорода суммарный уровень вовлеченности 2,44 (лидеры в КХЛ) при 209,7 тысячах подписчиков.

В ВХЛ аудитория в разы меньше (35,7 тысячи – Новокузнецк, 31,1 тысячи – Красноярск, 26,2 тысячи – Воронеж), но сильно активнее (4,35% – Кирово-Чепецк, 4,18% – Пермь, 4,15% – Воронеж).

Самый хоккейный город России. Уникальное исследование Спортса’’