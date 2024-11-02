КХЛ – на 3-м месте в Европе по посещаемости в сентябре и октябре. Лидирует Германия, Швейцария – 2-я, Швеция – 4-я (Metaratings)

КХЛ занимает третье место среди хоккейных лиг Европы по посещаемости.

Metaratings составил рейтинг, основываясь на протоколах матчей КХЛ и европейских лиг за сентябрь и октябрь этого года.

Топ-6 самых посещаемых лиг Европы выглядит следующим образом:

1. DEL (Германия, 14 клубов) – 7 226 зрителей;

2. NLA (Швейцария, 14 клубов) – 7 168 зрителей;

3. КХЛ (23 клуба) – 6 871 зритель;

4. SHL (Швеция, 14 клубов) – 6 427 зрителей;

5. Extraliga (Чехия, 14 клубов) – 5 577 зрителей;

6. Liiga (Финляндия, 16 клубов) – 4 407 зрителей.

Отмечается, что средняя посещаемость 14 лучших клубов КХЛ по этому показателю – 8 438 зрителей.

СКА на 6-м месте в Европе по посещаемости в сентябре и октябре. Лидирует немецкий «Кельн», «Динамо» Минск – 3-е, «Авангард» – 8-й, «Сибирь» – 10-я, «Ак Барс» – 16-й (Metaratings)