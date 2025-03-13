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  • Александр Тихонов о Дзюбе в сборной: «Это позор. На безрыбье и рак – рыба, на безводье и ##### – фонтан. Обсуждаем как Марадону или Пеле. Вот Овечкин – это я понимаю, на каком уровне играет»
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Александр Тихонов о Дзюбе в сборной: «Это позор. На безрыбье и рак – рыба, на безводье и ##### – фонтан. Обсуждаем как Марадону или Пеле. Вот Овечкин – это я понимаю, на каком уровне играет»

Александр Тихонов высказался о вызове Артема Дзюбы в сборную России по футболу.

Ранее стало известно, что 36-летний форвард «Акрона» вызван на матчи с Гренадой и Замбией, которые пройдут 19 и 25 марта.

Ранее Дзюба заявил, что хотел бы вновь сыграть за сборную России, чтобы поставить рекорд по голам за национальную команду. Сейчас у Артема 30 забитых мячей за сборную – столько же, сколько и у Кержакова.

«Это же позор! Если у нас за столько лет не подготовили больше никого. На безрыбье и рак – рыба, на безводье и ##### – фонтан. Обсуждаем будто Марадону или Пеле. У нас 36-летний Дзюба, выше никого нет.

Что за футбол у нас такой, если он лучший? Тихонов лучший был в биатлоне, лучший до сих пор, но это понятно. А здесь-то что? О чем тут говорить?

Ну, вызвали, ради бога, но ладно бы Дзюба забивал там – на чемпионатах мира, Европы. А у нас-то кому забивать? Я иногда из любопытства смотрю российский футбол минут 20, но разве это футбол? Может, мы еще доживем до того, что Дзюбу и в 50 лет никто не превзойдет.

Вот Овечкин – это я понимаю. Он тоже уже не мальчик, но на каком уровне он играет! Это совсем другое, а не российский футбол», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Почему голы Овечкина в плей-офф не считаются в погоне за Гретцки?

Дзюба о вызове в сборную: «Шок. Всего трясет, как пацана малолетнего. Огромное спасибо Карпину за эту возможность»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoАлександр Тихонов
брань
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logoВашингтон
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