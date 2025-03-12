Дзюба о передаче Овечкина при пустых воротах «Анахайма»: «Я признал Сашу еще больше, когда он отдал на хет‑трик Протасу»
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забил 3 гола в игре против «Дакс» (7:4). Это его первый хет-трик в НХЛ.
Третью шайбу он забросил после передачи Александра Овечкина на 60-й минуте матча при пустых воротах у «Анахайма». Россиянин также выступил ассистентом при первом голе Протаса.
Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Если считать со сборами, то девять матчей подряд забиваю. Спокойно к этому отношусь, хочется приносить пользу. Я не выхожу с целью забить, правда.
Сейчас Овечкин очень понравился, я получил удовольствие, про что всегда говорил. Когда он отдал на хет‑трик Протасу, для меня это было круто. Хотя он мог сам убрать. В этот момент я Сашу признал еще больше.
Я всегда любил Кучерова за то, что рядом с ним можно поставить любого игрока – и он начинает играть по‑другому. Моя задача такая же. Какой бы у меня ни был партнер, мне бы хотелось наладить с ним определенные связи, чтобы это получалось.
Так в карьере у меня всегда и было. В каждой команде были игроки, с которыми я получал удовольствие, у нас такие связки были. Такие вещи мне очень нравятся.
Я не ставлю задач забивать или еще что‑то. Ставлю задачу – выйти и помочь команде, получить удовольствие, чтобы зрители получили удовольствие, не так долго осталось играть», – сказал нападающий «Акрона».
Овечкин поздравил Дзюбу с рекордом: «Артем, красавчик! Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Только вперед! Обнимаю»
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