Экс-директор «Трактора» о словах Волкова про арбитров в КХЛ: «Слабым стал не только уровень судейства, но и уровень хоккея. Не скажу, что ситуация критичная и рефери сливают кого-то»

Андрей Баландин заявил, что в КХЛ упал уровень хоккея и судейства.

Ранее генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков после поражения челябинцев от «Ак Барса» со счетом 2:6 сказал , что «многие судьи не соответствуют уровню КХЛ».

– Судейство в матче было нормальным. Может быть, какое-то предвзятое отношение было, так как «Ак Барс » все-таки дома играл. Но нельзя сказать, что судьи сломали игру. Удаления были по делу.

– Алексей Волков заявил, что «многие судьи не соответствуют уровню». Вы с ним согласны?

– Слабым стал не только уровень судейства, но и уровень хоккея. Некоторые арбитры уехали за границу, как, например, Роман Гофман. Хотя судить сейчас намного легче, есть планшеты, на которых можно посмотреть повторы, и так называемая «военная комната».

Не могу сказать, что ситуация критичная и судьи сливают кого-то. Судейством всегда будут недовольны, так как одна команда выиграет, а другая – проиграет.

На результат конкретно этого матча арбитры не повлияли, – сказал бывший директор «Трактора » Андрей Баландин .

Генменеджер «Трактора» после 2:6 от «Ак Барса»: «Многие судьи не соответствуют уровню КХЛ. Заметна тенденция: нам дают удаления, в аналогичных эпизодах у соперников свисток молчит»