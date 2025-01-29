КХЛ изменила правила блокировки и помехи. Если защитник толкнет форварда на вратаря, атакующий не будет наказан при попытке избежать контакта с голкипером

Департамент судейства КХЛ разъяснил изменения в правилах лиги в сезоне-2024/25.

Лигой принято решение изменить Правило 69 «Блокировка вратаря / помеха вратарю».

«Если защищающийся игрок воздействует, толкает или совершает нарушение правил против атакующего игрока, заставляя игрока совершить контакт с вратарем, то такой контакт не будет считаться контактом, совершенным атакующим игроком в соответствии с данным правилом, при условии, что атакующий игрок предпринял реальную попытку избежать такой контакт.

Если атакующий игрок воздействует, толкает или совершает нарушение правил против защищающегося игрока, заставляя защищающегося игрока совершить контакт со своим вратарем, то такой контакт будет считаться за контакт, совершенный атакующим игроком, и в соответствии с данным правилом (при необходимости) на атакующего игрока будет наложен штраф, а если произойдет взятие ворот, то оно должно быть отменено», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.