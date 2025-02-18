Баландин о броске Кузнецова в пустые: «Он тратит много сил, голова не соображает – не тот, что раньше. Ему нужно это простить, контракт связан со статистикой, за нее получит бонусы»
СКА обыграл «Северсталь» (5:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Кузнецов оформил в матче дубль, второй гол он забил пустые ворота с замаха.
«В хоккее есть негласные правила, которые не рекомендуется нарушать. Бросок со щелчка в пустые ворота – из их числа.
Хотя Женя давно не играл и у меня сложилось впечатление, что он тратит много сил во время матча, и голова у него просто не соображает. Это уже не тот Женька Кузнецов, что раньше. В начале карьеры он не стал бы забивать со щелчка, а сбросил бы скорость и отдал пас партнеру. Они же выходили «2 в 0», и их никто не догонял.
Если бы Кузнецов так сыграл, это было бы более эффектно. В молодости у него фантазия хорошо работала, а сейчас принимает решения медленно и уж не те.
Но ничего страшного в его решении забить со щелчка нет, не стоит это раздувать. Ему нужно это простить, потому что каждый гол Кузнецову будет даваться тяжело. А у него контракт связан со статистикой, за которую он получит бонусы.
С такой злостью он вколотил эту шайбу. Может, представил, что это финал чемпионата мира или Олимпийских игр», – сказал бывший директор «Трактора».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий