Генменеджер «Трактора» после 2:6 от «Ак Барса»: «Многие судьи не соответствуют уровню КХЛ. Заметна тенденция: нам дают удаления, в аналогичных эпизодах у соперников свисток молчит»
«Трактор» потерпел поражение со счетом 2:6 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ в Казани.
«Счет сегодня по игре. «Ак Барс» победил заслуженно. Никогда публично не позволял себе говорить о работе судей, но сегодня стало понятно, что многие из них не соответствуют уровню игры в преддверии самых ответственных матчей плей-офф.⠀
В последних трех встречах заметна одна тенденция: удаления дают нам, в аналогичных эпизодах у соперников судейский свисток молчит.
С «Северсталью» у «Трактора» были три удаления за подбив клюшки, с «Ладой» в двух идентичных случаях в нашу сторону свисток промолчал.
Сегодня при счете 2:2 Ник Петан взял в руку шайбу, но в итоге выбросил ее обратно. Это не было замечено рефери, но за невероятно опасный колющий удар Логана Дэя дали штраф пять минут, хотя для острастки можно было еще завести и административное дело о хулиганстве.
Все это обсуждалось уже не раз, но в программе «Судейская» мы продолжаем слышать, что все отлично», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
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