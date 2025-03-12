Генменеджер «Трактора» после 2:6 от «Ак Барса»: «Многие судьи не соответствуют уровню КХЛ. Заметна тенденция: нам дают удаления, в аналогичных эпизодах у соперников свисток молчит»

Алексей Волков выразил недовольство судейством после поражения от «Ак Барса».

«Трактор» потерпел поражение со счетом 2:6 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ в Казани.

«Счет сегодня по игре. «Ак Барс » победил заслуженно. Никогда публично не позволял себе говорить о работе судей, но сегодня стало понятно, что многие из них не соответствуют уровню игры в преддверии самых ответственных матчей плей-офф.⠀

В последних трех встречах заметна одна тенденция: удаления дают нам, в аналогичных эпизодах у соперников судейский свисток молчит.

С «Северсталью» у «Трактора» были три удаления за подбив клюшки, с «Ладой» в двух идентичных случаях в нашу сторону свисток промолчал.

Сегодня при счете 2:2 Ник Петан взял в руку шайбу, но в итоге выбросил ее обратно. Это не было замечено рефери, но за невероятно опасный колющий удар Логана Дэя дали штраф пять минут, хотя для острастки можно было еще завести и административное дело о хулиганстве.

Все это обсуждалось уже не раз, но в программе «Судейская» мы продолжаем слышать, что все отлично», – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .