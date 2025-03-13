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Мамбеталиев о молодежи «Барыса»: «Они были птенчиками, сейчас – это совсем другие ребята. С каждым матчем добавляют и составят конкуренцию старшим»

Галым Мамбеталиев похвалил молодых игроков «Барыса» после матча с «Адмиралом».

Казахстанский клуб уступал со счетом 1:4 перед началом третьего периода игры Фонбет чемпионата КХЛ, но смог перевести матч в овертайм и победить по буллитам (5:4 Б).

– Мы предупреждали, что команда на ходу, хорошо играет на контратаках, хорошее большинство. Да, удалились два раза.

Во втором периоде складывалось ощущение, что команда спит. Пришлось их разбудить, в третьем отрезке проснулись, начали играть в тот хоккей, о котором просили, лезли на ворота, обостряли игру.

Получилось, довели до буллитов, забили, ребята молодцы.

– Что вы поменяли перед третьим периодом, что команда так перевернула игру?

– Заставили их поверить в себя. Есть хоккеисты, которые, может быть, уже доигрывают сезон. А молодежь, которая повела за собой, они горят желанием играть. Они с каждым матчем добавляют.

В первой встрече они были птенчиками, сейчас – это уже совсем другие ребята. 13-я игра уже, они будут прибавлять и составлять конкуренцию тем, кто постарше. Будут партнеров подталкивать и выполнять то, что от них требуют, – сказал главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Allhockey
logoГалым Мамбеталиев
logoАдмирал
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logoКХЛ
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