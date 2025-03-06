«Барыс» одержал 500-ю победу в КХЛ. «Сибирь» проиграла 3 из 5 матчей в сезоне казахстанскому клубу
«Барыс» одержал 500-ю победу в КХЛ.
Команда под руководством Галыма Мамбеталиева обыграла «Сибирь» (4:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Эта победа стала 500-й по счету для «Барыса» в лиге.
Казахстанский клуб набрал 33 очка после 62 матчей и занимает последнее место в общей таблице КХЛ.
«Сибирь» проиграла «Барысу» 3 из 5 матчей в текущем регулярном сезоне. Команда тренера Вадима Епанчинцева идет 8-й на Востоке с 61 баллом после 61 матча.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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