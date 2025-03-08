Мамбеталиев о 0:3 от ЦСКА: «Хотя бы на один гол «Барыс» наиграл. Но есть, конечно, ошибки, привезли себе голы. Поработаем, ребятки окрепнут – и все будет нормально»
Главный тренер «Ак Барса» Галым Мамбеталиев подвел итоги игры с ЦСКА.
Клуб из Астаны проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:3.
«Всех женщин, всех девушек – с праздником.
Предупреждали, что ЦСКА – мощная команда, быстренькие, наигранные. Где-то создали свои моменты, думаю, хотя бы на один гол мы наиграли. Но есть, конечно, ошибки, привезли себе голы. Получили удаление – сразу пропустили.
Но ничего страшного, думаю, ребята понимают, что сражаться нужно до конца. Поработаем, ребятки окрепнут – и все будет нормально», – сказал Мамбеталиев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
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