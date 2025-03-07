Мамбеталиев о 4:1 с «Сибирью»: «Барыс» забросил две шайбы в пустые, но они нужны были. Наши молодые ребята забили, играют нагло, продолжат так же, надеюсь»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил победу над «Сибирью» (4:1).

– Предупреждали, что опытная команда, хорошее большинство у них. Попросили не удаляться, сыграть более плотно, в средней зоне хорошо раскатываются они, именно первый состав.

Просили сыграть более уверенно на контратаках с угрозой воротам. Да, были ошибки, потом забили, стали более раскованно играть, забили свои голы, выдержали. Два гола в пустые ворота, но они нужны были.

– Маттссона в заявке не было, получается, его не будет до конца сезона?

– Получается так. В связи с травмой его на тренировке не было. У нас есть Шестаков. Он молодец, сегодня держал в игре, здорово действовал. В Челябинске почувствовал игру, сегодня уже и команду подтащил.

– Дебют Шестакова, и сегодня 500-я победа «Барыса» в истории КХЛ.

– Да, всех поздравляю с этим! Надеюсь, ребята продолжат в том же духе, особенно молодые показали себя, проявили с хорошей стороны. Забили гол, играют нагло, как и должна молодежь играть, – сказал Галым Мамбеталиев .