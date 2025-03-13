Тамбиев о 4:5 с «Барысом»: «Выстрелили в ногу сами себе – «Адмирал» бездарно отдал последний домашний матч в регулярке. Жаль наших болельщиков»
Леонид Тамбиев высказался о домашнем поражении «Адмирала» от «Барыса» в КХЛ.
Команда из Владивостока вела со счетом 4:1 по ходу матча, но упустила преимущество и уступила в серии буллитов (4:5 Б).
«В очередной раз выстрелили сами себе в ногу, как говорится. Вся игра была не целостная. Вроде хорошие моменты, но они сочетались с явно нехорошими моментами.
А третий период – вообще… Думали, что матч так и докатится до победы и ничего не надо для этого делать. Три броска нанесли за период! А соперник, забив второй гол, почувствовал уверенность.
Обидно и жаль наших болельщиков, что так бездарно отдали последний домашний матч в регулярке.
Очередной хоккейный урок, надеюсь, он пойдет нашим игрокам на пользу», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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