Тамбиев о 4:5 с «Барысом»: «Выстрелили в ногу сами себе – «Адмирал» бездарно отдал последний домашний матч в регулярке. Жаль наших болельщиков»

Леонид Тамбиев высказался о домашнем поражении «Адмирала» от «Барыса» в КХЛ.

Команда из Владивостока вела со счетом 4:1 по ходу матча, но упустила преимущество и уступила в серии буллитов (4:5 Б).

«В очередной раз выстрелили сами себе в ногу, как говорится. Вся игра была не целостная. Вроде хорошие моменты, но они сочетались с явно нехорошими моментами.

А третий период – вообще… Думали, что матч так и докатится до победы и ничего не надо для этого делать. Три броска нанесли за период! А соперник, забив второй гол, почувствовал уверенность.

Обидно и жаль наших болельщиков, что так бездарно отдали последний домашний матч в регулярке.

Очередной хоккейный урок, надеюсь, он пойдет нашим игрокам на пользу», – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .