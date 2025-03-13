Хеллибак – фаворит в борьбе за «Везину» по мнению 100% журналистов, опрошенных ESPN. Василевский и Томпсон – в топ-3
Коннор Хеллибак назван главным претендентом на «Везина Трофи» по мнению ESPN.
Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
ESPN опросил представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов. 100% респондентов назвали голкипера «Виннипега» фаворитом в борьбе за приз.
В топ-3 также входят Логан Томпсон из «Вашингтона» и Андрей Василевский из «Тампа-Бэй».
Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN, Драйзайтль – 2-й, Хеллибак – 3-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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