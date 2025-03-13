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Хеллибак – главный претендент на «Везину», Василевский – 2-й, Томпсон – 3-й (NHL.com)

Вратарь Коннор Хеллибак – главный претендент на «Везину» по версии NHL.com.

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Везина Трофи». Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 16 выборщиков называл пятерку кандидатов, очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место в списке занял голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак. Он получил 80 баллов. Все 16 опрошенных поставили его на первое место.

Андрей Василевский из «Тампы» занял второе место с 57 очками, третьим стал Логан Томпсон из «Вашингтона» с 48 баллами.

В список также вошли Джейк Эттинджер («Даллас», 16 баллов), Филип Густавссон («Миннесота», 13), Маккензи Блэквуд («Колорадо», 9), Дастин Вульф («Калгари», 7), Сергей Бобровский («Флорида», 4), Якоб Маркстрем («Нью-Джерси», 3), Дарси Кюмпер («Лос-Анджелес», 3).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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