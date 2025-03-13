Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN, Драйзайтль – 2-й, Хеллибак – 3-й
Нэтан Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN.
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита на «Харт Трофи».
Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон назван главным претендентом на трофей. 33% опрошенных поставили его на первое место.
В топ-3 также вошли Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (около 26%) и Коннор Хеллибак из «Виннипега» (22%).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
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