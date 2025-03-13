Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN, Драйзайтль – 2-й, Хеллибак – 3-й

Нэтан Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита на «Харт Трофи».

Нападающий «Колорадо » Нэтан Маккиннон назван главным претендентом на трофей. 33% опрошенных поставили его на первое место.

В топ-3 также вошли Леон Драйзайтль из «Эдмонтона » (около 26%) и Коннор Хеллибак из «Виннипега» (22%).