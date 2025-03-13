Фьоре из «Авангарда» хочет получить паспорт РФ: «Это отличная возможность. Посмотрим, что произойдет в следующие несколько недель»
28-летний канадец играет за омский «Авангард».
– Вы уже второй год проводите в России. Не пора ли начать учить русский?
– Да, я потихоньку этим занимаюсь. Могу попросить воды или заказать кофе в ресторане, но ничего более. Правда, при этом немного понимаю, что говорят люди.
– Русский кажется вам трудным?
– Да, это очень тяжелый язык!
– Когда вы выступали за «Адмирал», то в одном из интервью сказали, что не против получить российский паспорт. Что думаете об этом сейчас?
– Я по-прежнему не прочь это сделать. Думаю, что это неплохая опция. Конечно, посмотрим, что произойдет в следующие несколько недель. Но я полагаю, что это отличная возможность, – сказал Джованни Фьоре.
Джованни Фьоре: «G-Drive Арена» лучше, чем многие стадионы в НХЛ. Омск – замечательный город, у «Авангарда» прекрасная организация»
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