Фьоре из «Авангарда» хочет получить паспорт РФ: «Это отличная возможность. Посмотрим, что произойдет в следующие несколько недель»

Джованни Фьоре хочет получить российский паспорт.

28-летний канадец играет за омский «Авангард ».

– Вы уже второй год проводите в России. Не пора ли начать учить русский?

– Да, я потихоньку этим занимаюсь. Могу попросить воды или заказать кофе в ресторане, но ничего более. Правда, при этом немного понимаю, что говорят люди.

– Русский кажется вам трудным?

– Да, это очень тяжелый язык!

– Когда вы выступали за «Адмирал», то в одном из интервью сказали, что не против получить российский паспорт. Что думаете об этом сейчас?

– Я по-прежнему не прочь это сделать. Думаю, что это неплохая опция. Конечно, посмотрим, что произойдет в следующие несколько недель. Но я полагаю, что это отличная возможность, – сказал Джованни Фьоре .

Джованни Фьоре: «G-Drive Арена» лучше, чем многие стадионы в НХЛ. Омск – замечательный город, у «Авангарда» прекрасная организация»