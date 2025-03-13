Джованни Фьоре: «Ги Буше – страстный человек, настоящий лидер. Когда такой тренер возглавляет команду, это здорово сказывается на атмосфере»

Джованни Фьоре отметил, что у тренера «Авангарда» Ги Буше потрясающий опыт в НХЛ.

– Со стороны кажется, что Ги Буше очень сильно заточен на деталях. Как бы вы описали его как тренера и человека?

– У него потрясающий опыт в НХЛ , где он был и главным тренером, и ассистентом. В прошлом сезоне Ги работал в «Торонто Мэйпл Лифс» с такими звездами, как Мэттьюс , Марнер , Нюландер … Каждый может чему-то научиться у этих людей. У него, повторюсь, невероятный опыт.

Ги – страстный человек, настоящий лидер. Всем бы понравилось играть за такого тренера. Его система отличается от всего того, что мне доводилось видеть ранее, и она мне нравится. Думаю, что она сейчас работает. Мне очень нравится играть под руководством Ги Буше.

– Не так давно довелось поговорить с Райаном Спунером, и тот отметил, что атмосфера в команде при Ги Буше сильно улучшилась. Как бы вы описали обстановку в коллективе?

– Как я уже говорил, Буше – настоящий лидер. Когда такой тренер возглавляет твою команду, это здорово сказывается на атмосфере в команде.

Я в команде с конца декабря, и при Ги мы проиграли четыре, от силы пять раз. Знаете, всегда приятно заходить в раздевалку, когда команда побеждает. Все ребята в хорошем настроении.

Мы хотим побеждать. Собственно, именно за этим мы и играем. Я испытываю невероятную гамму чувств, когда выигрываю для команды и для нашего главного тренера, – сказал нападающий «Авангарда » Джованни Фьоре.