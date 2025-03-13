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  • Джованни Фьоре: «G-Drive Арена» лучше, чем многие стадионы в НХЛ. Омск – замечательный город, у «Авангарда» прекрасная организация»
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Джованни Фьоре: «G-Drive Арена» лучше, чем многие стадионы в НХЛ. Омск – замечательный город, у «Авангарда» прекрасная организация»

Джованни Фьоре считает, что арена «Авангарда» лучше многих стадионов в НХЛ.

– Часто среди хоккеистов про Омск говорят как о не лучшем месте для жизни. Вы здесь проводите уже третий месяц. Как оцените этот город?

– Я абсолютно не согласен с этими разговорами. Омск – замечательный город с прекрасными ресторанами. Он достаточно тихий, здесь не такое сильное движение, и мне это нравится. Все довольно близко, до центра города ехать недолго.

Что касается чисто хоккейных аспектов, то у «Авангарда» прекрасная организация. То, как здесь к тебе относятся тренеры и руководители, – я такого в своей профессиональной карьере еще никогда не видел.

В «Авангарде» все сделано для того, чтобы облегчить жизнь хоккеистам. Так что, я рад быть здесь, с командой. У нас лучшие фанаты и арена в лиге. Каждый день быть на «G-Drive Арене» – это подарок для меня.

– Что конкретно вам больше всего нравится в стадионе «Авангарда»?

– Я впервые побывал здесь в прошлом году, когда мы приезжали в Омск с «Адмиралом». И уже тогда я был невероятно им поражен. «G-Drive Арена» лучше, чем многие стадионы в НХЛ. Она прекрасна и снаружи, и изнутри.

Строители очень круто постарались! А фанаты делают ее уникальной, – сказал нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AllHockey.Ru
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