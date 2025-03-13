«Ак Барс» поздравил Билялетдинова с 70-летием: «Талант Зинэтулы Хайдяровича помог раскрыть многих звезд и подарить болельщикам незабываемые эмоции. Желаем крепкого здоровья и бодрости духа»
«Ак Барс» поздравил Зинэтулу Билялетдинова с днем рождения.
Сегодня, 13 марта, бывшему тренеру клуба исполнилось 70 лет.
«Сегодня исполняется 70 лет легендарному Зинэтуле Хайдяровичу Билялетдинову!
С именем Зинэтулы Хайдяровича связаны главные победы в истории «Ак Барса». В пору его тренерской работы клуб завоевал четыре титула чемпионов России, три Кубка Гагарина, Кубок Европейских Чемпионов и Континентальный Кубок.
Талант Зинэтулы Билялетдинова помог раскрыть многих звезд отечественного хоккея и подарить болельщикам незабываемые эмоции в моменты триумфа.
Мы поздравляем Зинэтулу Хайдяровича с юбилеем и желаем крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни и успешной реализации всех планов!» – говорится в сообщении «Ак Барса»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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