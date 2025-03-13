  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Ак Барс» поздравил Билялетдинова с 70-летием: «Талант Зинэтулы Хайдяровича помог раскрыть многих звезд и подарить болельщикам незабываемые эмоции. Желаем крепкого здоровья и бодрости духа»
1

«Ак Барс» поздравил Билялетдинова с 70-летием: «Талант Зинэтулы Хайдяровича помог раскрыть многих звезд и подарить болельщикам незабываемые эмоции. Желаем крепкого здоровья и бодрости духа»

«Ак Барс» поздравил Зинэтулу Билялетдинова с днем рождения.

Сегодня, 13 марта, бывшему тренеру клуба исполнилось 70 лет.

«Сегодня исполняется 70 лет легендарному Зинэтуле Хайдяровичу Билялетдинову!

С именем Зинэтулы Хайдяровича связаны главные победы в истории «Ак Барса». В пору его тренерской работы клуб завоевал четыре титула чемпионов России, три Кубка Гагарина, Кубок Европейских Чемпионов и Континентальный Кубок.

Талант Зинэтулы Билялетдинова помог раскрыть многих звезд отечественного хоккея и подарить болельщикам незабываемые эмоции в моменты триумфа.

Мы поздравляем Зинэтулу Хайдяровича с юбилеем и желаем крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни и успешной реализации всех планов!» – говорится в сообщении «Ак Барса»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
logoАк Барс
logoКХЛ
logoЗинэтула Билялетдинов
logoКубок Гагарина
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Эрик О′Делл: «Галимов – один из топ-игроков. Он проводит невероятный сезон. Думаю, он заиграет в «Анахайме». Он сейчас в полном порядке»
сегодня, 07:19
«Не прощаю, когда делают подлости». Правила жизни Зинэтулы Билялетдинова
16сегодня, 07:15
Генменеджер «Трактора» после 2:6 от «Ак Барса»: «Многие судьи не соответствуют уровню КХЛ. Заметна тенденция: нам дают удаления, в аналогичных эпизодах у соперников свисток молчит»
13вчера, 20:45
Главные новости
КХЛ. «Адмирал» против «Барыса», «Сибирь» примет «Амур», «Автомобилист» сыграет с «Торпедо», «Салават Юлаев» – с «Динамо» Москва
1815 минут назад
Монтур забил самый быстрый гол в овертайме в истории НХЛ
548 минут назадВидео
Билялетдинов о работе с Овечкиным: «У него горели глаза, он всегда играл и тренировался с большим желанием, его надо было даже где‑то останавливать. Он сделал все, чтобы себя вознести»
2сегодня, 06:58
Протас об Овечкине и Карбери: «Они очень много разговаривают, мыслят в одном ключе и заряжены на победу. Уверен, тренер многому у Саши учится и сам старается помочь»
3сегодня, 06:39
Хатсон набрал 51-е очко в сезоне и лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. Селебрини идет 2-м с 48 баллами, Мичков – 3-й с 47
5сегодня, 06:27
Сергачев набрал 300-е очко в НХЛ. Он 9-й защитник из России с таким достижением
5сегодня, 06:17
Гребенкин о Ротенберге: «Позитивный, эмоциональный и жаждет побеждать любого соперника. Мы хорошо поработали в сборной России, я почувствовал, что ко мне есть доверие»
8сегодня, 05:59
Алексей Протас: «От Овечкина исходит позитивная энергия. Саша заряжает людей! Он мне сильно помогает, как-то нужно было съездить в фарм-клуб, он дал свою машину»
2сегодня, 05:37
НХЛ. «Детройт» забил 7 голов «Баффало», «Калгари» уступил «Ванкуверу», «Юта» победила «Анахайм», «Сиэтл» обыграл «Монреаль»
28сегодня, 05:16
Никита Гребенкин: «Овечкин постоянно зовет русских игроков из других команд на ужины. К молодым ребятам очень хорошо относится. Это то, что я про него слышал»
6сегодня, 04:45
Ко всем новостям
Последние новости
Карпухин о плей-офф: «СКА готов к каждому сопернику, нужно какие-то моменты подкрутить, чтобы к матчам на вылет быть во всеоружии»
25 минут назад
Джованни Фьоре: «G-Drive Арена» лучше, чем многие стадионы в НХЛ. Омск – замечательный город, у «Авангарда» прекрасная организация»
136 минут назад
Эрик О′Делл: «Галимов – один из топ-игроков. Он проводит невероятный сезон. Думаю, он заиграет в «Анахайме». Он сейчас в полном порядке»
сегодня, 07:19
Мурашов одержал 8 побед в 8 матчах за фарм «Питтсбурга» в АХЛ. Он отбил 92,5% бросков
1сегодня, 06:48
Мирошниченко набрал очки в 7-й игре АХЛ подряд. У него 18+17 в 37 матчах сезона за фарм «Вашингтона»
2сегодня, 05:53
Сергачев против «Анахайма»: передача, 3 блока, 2 хита и «минус 1» за 20:47. У него 43 очка в 60 играх сезона
2сегодня, 05:14
Джованни Фьоре: «Ги Буше – страстный человек, настоящий лидер. Когда такой тренер возглавляет команду, это здорово сказывается на атмосфере»
2сегодня, 04:57
Виталий Давыдов: «Хотелось бы, чтобы в прессе больше писали о Леонтьеве, Епанчинцеве. Им работать сложнее, чем канадцам Гру и Буше. С одних сдувают пылинки, а других песочат»
8сегодня, 04:30
Дюбуа об Овечкине: «Легенда. В детстве смотришь, как он выступает, а после обмена в «Вашингтон» думаешь: «Ого, я буду играть с ним!»
2вчера, 22:38
Рантанен о «Каролине»: «Я старался изо всех сил, надев эту форму, был настроен позитивно. Перед дедлайном решил, что клубу лучше получить за меня компенсацию»
10вчера, 22:19