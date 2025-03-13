Карпухин о плей-офф: «СКА готов к каждому сопернику, нужно какие-то моменты подкрутить, чтобы к матчам на вылет быть во всеоружии»
Илья Карпухин считает, что подгадывать соперника в плей-офф – неблагодарное дело.
СКА идет на 6-м месте в таблице Запада.
«Я считаю, что подгадывать соперника – дело неблагодарное. Просто будем в каждой игре готовиться к плей-офф.
Мы готовы к каждому сопернику, нужно какие-то моменты подкрутить, подрегулировать, чтобы к матчам на вылет быть во всеоружии», – сказал защитник СКА Илья Карпухин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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