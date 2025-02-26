Тарасенко забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче против «Миннесоты». У него 24 очка в 56 играх

Владимир Тарасенко забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой».

Форвард «Детройта » начал камбэк своей команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (3:2 после 0:2).

В активе 33-летнего россиянина стало 24 (8+16) очка в 56 играх в текущем сезоне при полезности «минус 7».

Сегодня Тарасенко (16:13, 0:56 – в большинстве, «+3») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 2 потери.