Тарасенко забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче против «Миннесоты». У него 24 очка в 56 играх
Владимир Тарасенко забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой».
Форвард «Детройта» начал камбэк своей команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (3:2 после 0:2).
В активе 33-летнего россиянина стало 24 (8+16) очка в 56 играх в текущем сезоне при полезности «минус 7».
Сегодня Тарасенко (16:13, 0:56 – в большинстве, «+3») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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