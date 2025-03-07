Тарасенко набрал очки впервые за 4 матча – передача с «Ютой». У него 8+18 в 60 играх

Владимир Тарасенко прервал 3-матчевую серию без очков.

Форвард «Детройта» сделал голевую передачу в игре с «Ютой» (2:4), набрав 26-й (8+18) балл в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 60 матчей.

Сегодня за 15:02 (1:50 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».