Тарасенко набрал очки впервые за 4 матча – передача с «Ютой». У него 8+18 в 60 играх
Владимир Тарасенко прервал 3-матчевую серию без очков.
Форвард «Детройта» сделал голевую передачу в игре с «Ютой» (2:4), набрав 26-й (8+18) балл в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 60 матчей.
Сегодня за 15:02 (1:50 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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