Тарасенко сделал передачу в матче с «Анахаймом». У него 7+17 в 55 играх
Владимир Тарасенко сделал голевую передачу в матче с «Анахаймом» (5:4 ОТ).
Форвард «Детройта» продлил результативную серию (1+2) до 3 игр, набрав 24-е (7+17) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 55 матчей.
Сегодня за 13:41 (0:56 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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