Тарасенко сделал передачу в матче с «Анахаймом». У него 7+17 в 55 играх

Владимир Тарасенко сделал голевую передачу в матче с «Анахаймом» (5:4 ОТ).

Форвард «Детройта » продлил результативную серию (1+2) до 3 игр, набрав 24-е (7+17) очко в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезоне он провел 55 матчей.

Сегодня за 13:41 (0:56 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».